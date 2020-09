El presidente de la república, Martín Vizcarra, afirmó que los audios revelados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, en que se le escucha coordinar acciones sobre el caso de Richard Swing, no tienen nada de ilegal.

“Hoy nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al Gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos. Utilizando las mismas prácticas montesinistas han obtenido de manera ilícita una conversación privada, donde no hay nada ilegal, lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos ”, expresó.

El mandatario también reconoció que sí se desarrollo la conversación expuesta en los audios, pero que fue privada y cuestionó que “fuerzas” ingresaron a Palacio de Gobierno para ejecutar prácticas ilícitas.

“Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución, una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión debo afirmar, señalé digamos la verdad”, manifestó.

“La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la república?, ¿quiénes están detrás de esto? y ¿cuáles son sus intereses? ¿Se puede permitir esto en una democracia? Cada vez que tuvimos que escoger para la toma de nuestras decisiones para el beneficio de la población y el interés de grupos políticos o económicos, siempre optamos por el interés de la población”, agregó Martín Vizcarra.

Mira el pronunciamiento de Martín Vizcarra

