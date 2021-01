Como parte de su campaña, el candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, brindó un pronunciamiento a través de sus redes sociales este viernes en el que aprovechó para asegurar que esperaba cumplir su promesa de contar con 3 000 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos al final de su gestión en la Presidencia, pero que dicho escenario se truncó por la vacancia contra su persona.

“Mi objetivo era llegar a 3 000 camas UCI cuando termine mi gobierno. Es decir, el 28 de julio de este año. Nuevamente, no terminó este gobierno porque me sacaron, me botaron de la presidencia 105 congresistas”, sostuvo.

Añadió que las personas que requieren de una cama con ventilación mecánica en UCI pierden la vida en gran porcentaje, lo que genera el incremento en los fallecimientos por la enfermedad a nivel nacional.

“Hace una semana teníamos la ocupación del 92% de camas UCI. Lamentablemente un gran porcentaje de los que ingresan a UCI no puede resistir la enfermedad y mueren, ellos van a endosar la cantidad de fallecidos”, indicó.

Además, criticó que la gestión del presidente Francisco Sagasti no haya adquirido más camas UCI desde que inició su periodo. Reiteró que durante su estancia en Palacio elevó de 200 a 1 700 las camas en estas unidades.

“Pero, ¿cuántas camas UCI tenemos ahora?. Yo dejé en octubre 1 700 camas UCI, han pasado dos meses y medio ¿Saben cuántas camas UCI tenemos ahora? 1 700, las mismas que hace dos meses y medio. Lo dijimos, el virus no se ha ido, el COVID sigue entre nosotros”, enfatizó.