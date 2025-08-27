El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado nuevamente al penal de Barbadillo, luego de permanecer cinco días en el centro penitenciario Ancón II como parte de la medida de prisión preventiva en su contra.

A las afueras del centro de reclusión, representantes del partido Perú Primero llegaron con un banner y un muñeco gigante de un lagarto, símbolos con los que ratificaron a Vizcarra como su candidato para las elecciones presidenciales de 2026. En la pancarta se podía leer el mensaje: “Vizcarra, presidente 2026”.

Durante un enlace con Canal N, el hermano de Martín Vizcarra convocó a los seguidores del expresidente a concentrarse este viernes en los exteriores del penal Barbadillo, como muestra de apoyo político.

Martín Vizcarra fue trasladado nuevamente al penal de Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo tras permanecer cinco días en el centro penitenciario Ancón II. El traslado se realizó en una furgoneta blanca y bajo un fuerte resguardo policial.

La medida se concretó después de que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informara que su despacho solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una reevaluación sobre el lugar de reclusión de Vizcarra. El argumento fue que debía considerarse su condición de expresidente al definir su permanencia.

🔴 #INPEinforma | Martín Vizcarra llega al penal Barbadillo en Ate. En cumplimiento a la Resolución Presidencial N.° 264-2025-INPE. pic.twitter.com/d85dYgYDsT — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 27, 2025