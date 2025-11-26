Minutos después de que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenara a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

Calificó el fallo como un acto de represalia y aseguró que se trata de una decisión motivada políticamente.

Martín Vizcarra sentenciado a 14 años de cárcel

En su mensaje escribió:

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar.”

Apela al respaldo electoral y menciona a su hermano Mario Vizcarra

Vizcarra sostuvo que la respuesta a la condena recaerá en el ámbito electoral:

“La respuesta está en las urnas.”

Asimismo, afirmó que su hermano Mario Vizcarra continuará su labor política:

“Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo.”

El expresidente no brindó detalles adicionales sobre recursos legales, apelaciones o próximas acciones judiciales.

Sentencia por cohecho en dos proyectos públicos

La condena contra Vizcarra se sustentó en la acreditación de pagos ilícitos solicitados cuando era gobernador regional de Moquegua, según la declaración corroborada del colaborador eficaz Elard Tejeda. El juzgado estableció penas parciales de:

8 años por el caso Hospital de Moquegua .

por el caso . 6 años por el caso Lomas de Ilo.

La sentencia total asciende a 14 años de prisión efectiva.

El tribunal determinó que Vizcarra condicionó procesos de contratación pública a la obtención de ventajas económicas, y estableció su responsabilidad con “grado de certeza”.

