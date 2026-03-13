Tras la culminación de los trabajos de reparación del gasoducto de Camisea, el ministro de la Producción, César Quispe, anunció que cientos de industrias y miles de comercios podrán retomar sus operaciones con gas natural. Entre los beneficiados se incluyen hoteles, restaurantes, panaderías y pequeños industriales.
El titular del sector destacó la colaboración del sector privado durante la contingencia.
“Desde el Ministerio de la Producción agradecemos al sector industrial y comercial porque algunos hicieron el cambio de la matriz energética y otros hicieron una minimización en el uso de sus energías”, sostuvo.
El ministerio precisó que la distribución progresiva del gas ya comenzó, priorizando el transporte y a 900 pequeños industriales, mientras que los grifos recibirán el suministro de manera gradual. Esta medida permitirá restablecer completamente el servicio en todo el país el sábado 14 de marzo.
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