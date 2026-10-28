Un nuevo testimonio vincula al senador Íber Maraví Olarte, de Juntos por el Perú (JP), con el ataque perpetrado por Sendero Luminoso contra el puesto policial de Vilcashuamán, en Ayacucho, el 22 de agosto de 1982.

Carlos Orlando Díaz Díaz, un expolicía que sobrevivió a dicha incursión, asegura haber reconocido al hoy congresista de JP entre los perpetradores del asalto, que dejó seis agentes fallecidos.

La información la hizo pública el coronel PNP en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), quien recibió el relato del exsuboficial y lo puso en conocimiento de las autoridades competentes.

En diálogo con PBO, Anhuamán explicó que Díaz Díaz se comunicó voluntariamente con él para contarle lo ocurrido y autorizó que su testimonio fuera grabado. De acuerdo con el exjefe policial, el sobreviviente sostiene que vio personalmente a Maraví Olarte durante los hechos y que no olvidó su rostro.

El testigo asegura que el ahora senador de Juntos por el Perú vestía prendas similares a las de un oficial policial, con distintivos de mayor. Según su versión, lo tuvo a corta distancia y pudo reconocerlo durante la incursión.

“Él entró al calabozo donde estábamos nosotros y nos llevaron secuestrados”, afirma Carlos Díaz, de acuerdo con Anhuamán.

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Anhuamán informó que entregó comunicaciones, imágenes y otros elementos vinculados con dicho testimonio al director de la Dircote, general Carlos Zapata Fernández, para su evaluación.

Asimismo, mediante sus redes sociales, añadió que ayer hizo lo propio en la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo.

Anhuamán aseguró que Díaz Díaz está dispuesto a declarar ante el Senado o las autoridades que lo convoquen para ratificar su testimonio, el que se suma a otras versiones que relacionan a Maraví con atentados de Sendero Luminoso en los años 80.