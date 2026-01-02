La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, rechazó que el decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo signifique una privatización de Petroperú.

En declaraciones a Canal N, señaló que la medida responde a una reorganización empresarial orientada a garantizar la sostenibilidad de la compañía y proteger los intereses del país.

“La decisión adoptada no es una privatización, no es una venta ni una entrega de la empresa. Es una reorganización necesaria para salvaguardar los intereses de todos los peruanos”, afirmó la titular del MEF.

Miralles explicó que el decreto no fija despidos masivos ni un número determinado de salidas de personal, sino que habilita una evaluación del tamaño adecuado de la empresa.

También detalló que una parte significativa del gasto laboral corresponde a beneficios adicionales y no a sueldos, lo que ha generado altos costos en un contexto en el que Petroperú no reporta utilidades.

“Queremos que haya una administración correcta y transparente. Esta empresa enfrenta una grave crisis financiera y no podemos mantener beneficios desconectados de la realidad de todos los peruanos”, sostuvo.