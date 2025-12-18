La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, encabezó la primera sesión del acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible, una iniciativa que busca establecer una política de Estado orientada a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo continuo.
Durante la instalación, la titular del MEF convocó a representantes de los poderes del Estado, gobiernos subnacionales, gremios empresariales, academia, sector privado y sociedad civil.
El proceso será articulado por el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, que asumirá el rol de Secretaría Técnica.
Como eje central, se planteó la responsabilidad y sostenibilidad fiscal permanente, con énfasis en una gestión ordenada de los recursos públicos y el respeto al equilibrio presupuestal. A ello se suma una segunda línea enfocada en mejorar la calidad del gasto público, priorizando eficiencia, transparencia y continuidad de la inversión.
La tercera línea está orientada a ampliar la base tributaria mediante mecanismos progresivos y una mayor lucha contra la evasión y la informalidad.
El acuerdo contempla etapas de recopilación de aportes, elaboración de una hoja de ruta y validación política, con el objetivo de convertir el consenso fiscal en una herramienta concreta de gestión y seguimiento.
