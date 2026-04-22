El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que realizó una transferencia de US$ 462 000 000 como parte del proceso de adquisición de aeronaves F-16 para la defensa nacional.
El monto corresponde al primer hito del contrato firmado entre el Estado peruano y la empresa Lockheed Martin.
La entidad señaló que el pago responde a compromisos contractuales previamente asumidos por el país. Indicó que no cumplir con esa obligación habría generado penalidades importantes, controversias internacionales y un perjuicio en la credibilidad del Perú ante socios estratégicos.
Asimismo, el Gobierno sostuvo que atender este desembolso no compromete la continuidad de otras prioridades nacionales. Precisó que se mantendrán recursos destinados a seguridad ciudadana, salud, educación, transporte y servicios básicos.
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