La Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que la Cancillería peruana “ha confirmado” su disposición a respetar la inmunidad diplomática mexicana en territorio nacional.

Ello abarca la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos de México en Lima, “dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, por conducto de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno peruano ha confirmado que respetará las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente”, se lee en el comunicado.

Además, México volvió a solicitar que se otorgue un salvoconducto a Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

“Por su parte y de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), México ha reiterado su petición de un salvoconducto en favor de la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, quien goza de la calidad de asilada política, a fin de que sea trasladada a nuestro país”, indicaron.

NOTA INFORMATIVA. "Perú confirma que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su país".https://t.co/pPqLotHjXd pic.twitter.com/zv7nH5mtP3 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 22, 2025