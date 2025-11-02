El Gobierno peruano oficializó la firma de protocolos de requisitos fitosanitarios con China, lo que permitirá iniciar la exportación de frutas de banano y granadas frescas hacia el mercado chino.

El acto, realizado en el marco de la cooperación bilateral, contó con la presencia de autoridades de ambos países y delegaciones técnicas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) indicó que la firma de estos acuerdos estuvo encabezada por el titular del sector, Vladimir Cuno Salcedo, y la ministra de la Administración General de Aduanas de China, Sun Meijun. Ambos estuvieron acompañados de las delegaciones técnicas de Perú y China.

Cuno destacó la relevancia del acto y manifestó: “Es un honor participar en este acto bilateral que reafirma nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre el Perú y la República Popular China en el ámbito agroalimentario y sanitario”.

Añadió que “el acercamiento que China mantiene con el Perú es muy positivo, y pronto se verán los resultados. Contamos con una gran variedad de productos que ya están listos para su exportación”.

El Midagri precisó que la suscripción de los protocolos es el resultado de un proceso técnico riguroso entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y la Administración General de Aduanas de China, que demandó varios años de trabajo conjunto y evaluaciones sanitarias.

Este esfuerzo, resaltó la institución, asegura que las exportaciones cumplan con los estándares sanitarios exigidos por el gigante asiático.

Durante la ceremonia, además, se firmó un Memorándum de Entendimiento en materia sanitaria y fitosanitaria, que consolida la cooperación técnica y agroalimentaria entre Perú y China.