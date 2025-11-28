La ministra Teresa Mera se refirió al conflicto entre empresas de transporte en Machu Picchu y al anuncio del alcalde de Urubamba sobre restringir el acceso a la zona.

La titular del Mincetur señaló que se ha solicitado de manera formal la hoja de ruta para la concesión del servicio y recordó que la vía en cuestión corresponde a la administración municipal. Indicó que la Presidencia del Consejo de Ministros convocó una reunión de trabajo para facilitar una salida al problema.

Mera señala que estudio sobre zonas vinculadas al puerto de Chancay estará listo en diciembre

En otro momento, Mera comentó que continúa el estudio técnico para definir las zonas complementarias al puerto de Chancay. Explicó que su sector no presentará propuestas específicas mientras no concluya la evaluación y reiteró que se analizan espacios con mejores condiciones y potencialidades. Añadió que los resultados estarán listos en diciembre.