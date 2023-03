El renunciante jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), José Loyola, fue suspendido 240 días sin goce de remuneraciones “en su condición de exfuncionario público”, según indica una resolución que lleva la firma del ministro de Trabajo Alfonso Adrianzen.

El documento al que accedió Correo fue emitido el pasado 14 de marzo, una semana después de hacerse pública el caso de acoso sexual interpuesto contra Loyoya por una mujer que trabajaba en el Viceministerio de Trabajo, desde setiembre de 2021.

“Él me dice que quería estar conmigo, porque yo le gustaba. Que quería que sea su enamorada. Yo le recalco que es una persona casada y él me dice, ‘no, yo no soy casado, pero nadie se tiene que enterar. Aparte, yo no te voy a restar en tu vida, yo soy el superintendente de la Sunafil, yo te voy a sumar’”, indicó la víctima en declaración a Cuarto Poder.

Loyola, según la resolución ministerial, podía impugnar la sanción dentro de 15 días hábiles. Se desconoce si apeló la medida en su contra. Sin embargo, en sus descargos indicó que la denunciante “no acreditó los hechos materia de denuncia” y solo presuntas conversaciones con terceros. “No obrando medios de pruebas como fotos o audios que permitan corroborar su denuncia (...) no se evidencia que cuenten (mensajes de WhatsApp) con la legalización de un notario, no se observa la fecha de presunta emisión, por lo que carece de objetividad: No ha sido cotejada ni cuenta con informe pericial”, se indica en el documento.

Por otro lado, la Comisión Ad Hoc que analizó el caso indicó que la evaluación psicológica realizada a la denunciante ha evidenciado que los indicadores descritos en el informe sicológico son compatibles con la narración tomada en las sesiones de evaluación.

“Se halló la presencia de afectación sicológica de tipo cognitivo, emocional y conductual; compatibles con los hechos denunciados, que repercuten negativamente en la salud mental de la evaluada, activando sus características de personalidad a causa del problema”, se acota.

