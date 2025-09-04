El ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que “muy pronto se tendrán noticias” en relación con el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en el Perú, ocurrido en Lince.

El titular de la cartera señaló que se desarrollan investigaciones “prolijas y céleres” con el objetivo de dar con los autores del crimen.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sala Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Malaver indicó: “Quiero dar los alcances a la prensa que muy pronto se tendrán noticias al respecto, pero hay que guardar la reserva de la investigación”.

Enfatizó que, aunque se manejan diferentes hipótesis sobre lo sucedido, la reserva de las indagaciones debe mantenerse. “Si bien es cierto hay una serie de hipótesis que se pudieran revisar, les pido mantener la reserva de la investigación”, remarcó.

El ministro recordó que la posición del Ejecutivo es clara frente a este crimen. “Tal como lo ha indicado el señor ministro de Relaciones Exteriores (Elmer Schialer), es un compromiso de la señora presidenta de la república realizar las investigaciones prolijas, céleres para identificar a los autores materiales y a los responsables intelectuales del caso del funcionario de la embajada de Indonesia Leonardo Purba”, manifestó.

Malaver informó además que desde el día del asesinato se ejecuta un monitoreo in situ y en la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP). Añadió que personalmente se reunió con los altos mandos de la institución policial para supervisar los avances en las diligencias.