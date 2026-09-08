El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que Óscar Arriola continuará como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta el martes 15 de septiembre.

El relevo se concretará el miércoles 16 de septiembre, cuando Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general durante una ceremonia prevista en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de la PNP, en Puente Piedra.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló previamente que su designación responde al respeto de la línea de prelación dentro de la institución policial.

En paralelo, Astudillo explicó que, durante el estado de emergencia dispuesto en cinco establecimientos penitenciarios, el INPE conservará el control, administración y custodia interna de los penales.

Las Fuerzas Armadas y la PNP tendrán a su cargo la seguridad exterior y el perímetro de 200 metros, mientras que la Policía solo ingresaría ante un motín de gran magnitud que supere la capacidad de respuesta del INPE.