El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, expresó su respaldo a Nicanor Boluarte, cuya vivienda viene siendo allanada por el Ministerio Público desde tempranas horas del día.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hizo alusión al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la suspensión de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato. En ese contexto, calificó como una “persecución política” la diligencia encabezada por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe.

Mediante su cuenta de X, Sandoval expresó su solidaridad con el hermano de la presidenta y con las demás personas afectadas por la medida, en referencia al empresario Franco Parodi, propietario de la minera El Dorado.

“Lo ocurrido hoy día con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente a la señora mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial”, escribió el ministro.

Lo digo con mucha contundencia, en nombre del Estado de derecho y el respeto a la Constitución y a la democracia: No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la… — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) August 27, 2025

Abogado de Nicanor Boluarte tilda de “abuso” allanamiento de la Fiscalía

El Ministerio Público allanó hoy la vivienda de Nicanor Boluarte en San Borja como parte del operativo Ícaro, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción. La diligencia fue ejecutada por fiscales anticorrupción junto a la Policía Nacional en simultáneo con otros inmuebles vinculados al caso.

Hasta el lugar llegó el abogado de Boluarte, Luis Vivanco, quien calificó el procedimiento como un “abuso más de la Fiscalía”. El letrado afirmó que su defendido no había sido notificado ni citado para rendir declaraciones previas.

“No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día”, declaró Vivanco ante los medios.

La investigación fiscal atribuye a Nicanor Boluarte la presunta comisión de cuatro delitos: favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus puestos, favorecimiento a la minera El Dorado y encubrimiento de pruebas.