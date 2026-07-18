El Gobierno viene reforzando sus capacidades de respuesta ante la posible evolución de un Fenómeno El Niño Costero de gran intensidad.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, explicó que el Estado trabaja considerando el escenario más exigente, aunque precisó que la situación actual no representa todavía un desastre de gran magnitud.

“Nos estamos preparando con fuerza y con toda nuestra capacidad para enfrentar el peor escenario, pero eso no significa que hoy estemos frente a un desastre de gran magnitud. Hay que estar preparados”, manifestó para Canal N.

Las proyecciones preliminares estiman que más de un millón de personas podrían resultar afectadas, una cifra que podría modificarse según el comportamiento del fenómeno en los próximos meses.

Para enfrentar una eventual emergencia, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y el Indeci fortalecen la logística, las reservas de ayuda humanitaria, la maquinaria y el personal especializado.

El ministro detalló que las Fuerzas Armadas cuentan con 116 brigadas y compañías de intervención rápida, conformadas por aproximadamente 14 mil efectivos. También solicitó a los gobiernos regionales y municipales ejecutar sus recursos de prevención y adquirir ayuda humanitaria de manera oportuna.