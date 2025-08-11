El ministro de Defensa, Walter Astudillo, afirmó que “no existe discusión política ni jurídica” respecto a la soberanía peruana sobre la comunidad de Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, en Loreto. Además, calificó como “una provocación” las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, señalando que buscan “distraer y generar conflicto” en torno a un tema ya zanjado.

Pese a la reciente polémica con el presidente colombiano Gustavo Petro, Astudillo destacó que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia se mantienen sólidas y cooperativas.

Asimismo, el ministro subrayó que ambas instituciones llevan décadas trabajando de forma conjunta en la frontera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y que este vínculo no se ha visto afectado por las diferencias políticas entre los gobiernos.

En una entrevista con Panorama, el ministro de Defensa recordó que el Tratado Salomón-Lozano, firmado entre Perú y Colombia en 1922, establece de forma clara que la isla Chinería pertenece al territorio peruano, por lo que no existen fundamentos para reclamos territoriales.

“El acuerdo de límites es claro y está plenamente vigente”, afirmó el titular de dicho sector, al destacar que desde hace 50 años el Estado peruano mantiene presencia institucional en la comunidad de Santa Rosa.

Walter Astudillo anunció que el Ejecutivo reforzará la presencia del Estado en la comunidad de Santa Rosa, en Loreto, como parte de las acciones frente a la reciente controversia. “Vamos a hacer más efectivo el apoyo del Estado en esta zona de Loreto”, sostuvo. Además, destacó que una de sus prioridades como ministro de Defensa es mantener a las Fuerzas Armadas preparadas y entrenadas para responder ante cualquier eventualidad y defender la soberanía nacional.