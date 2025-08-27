El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que su despacho pidió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reevaluar el lugar de detención del expresidente Martín Vizcarra, actualmente bajo prisión preventiva. La medida busca que se considere su condición de exjefe de Estado al momento de decidir su reclusión.

“Ayer, dentro del ámbito de sus atribuciones y de manera independiente, se ha emitido la Resolución Presidencial del INPE 264-2025, a través de la cual se reglamenta la permanencia y la calificación que este tipo de personas debe tener, el INPE está disponiendo el traslado inmediato del expresidente a Barbadillo”, indicó.

En conferencia de prensa, Santiváñez explicó que la prisión preventiva que cumple Vizcarra corresponde a hechos ocurridos cuando fue gobernador regional, pero que aun así se debe tener en cuenta su investidura. Por ello, se planteó su traslado a un establecimiento penitenciario distinto.

Durante su pronunciamiento, el ministro también destacó que el sector Justicia impulsa reformas para mejorar el acceso al sistema judicial y garantizar el debido proceso. No obstante, evitó responder preguntas relacionadas con el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, ocurrido horas antes.

