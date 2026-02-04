El ministro de Salud, Luis Quiroz, se pronunció sobre la contratación de jóvenes que, luego de reuniones con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, obtuvieron órdenes de servicio en entidades del Estado.

En una entrevista con Canal N, afirmó que las personas seleccionadas cumplieron con los requisitos exigidos y que los procedimientos se desarrollaron conforme a las reglas establecidas.

El titular del sector explicó que las modalidades de locación de servicios y los cargos de confianza no requieren concurso público, ya que se sustentan en evaluaciones directas.

Según indicó, este tipo de contrataciones es válido siempre que los postulantes acrediten el perfil técnico necesario para las funciones asignadas.

