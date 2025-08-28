El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció en contra del reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, calificando el hecho como parte de una “criminalización de la política”.

El titular de Trabajo, junto con otros ministros, participó en la firma de un pronunciamiento en defensa de la postura de Dina Boluarte y que critica el accionar del sistema judicial. Según explicó Maurate, no se trató de una defensa personal, sino de una declaración en respaldo de “las reglas democráticas” y en rechazo a la criminalización de los partidos políticos.

“Yo sostengo de que en los últimos años hay una criminalización de la política. Y eso ha significado que la democracia esté debilitada hoy día. El sistema judicial ha convertido al Partido Nacionalista en una organización criminal, con lo cual han perjudicado a todos los militantes y simpatizantes. El partido Fuerza Popular, con el cual yo no coincido, también se ha convertido, por obra y gracia del sistema judicial, en una organización criminal. El Partido Aprista, en todo caso su líder máximo, Alan García, ha terminado, por la presión judicial o del Ministerio Público, eliminándose el mismo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la democracia, que tiene como sustento principal los partidos políticos, hoy está en crisis“, declaró a RPP.

Cabe mencionar que el allanamiento fue autorizado mediante una resolución judicial. Sin embargo, para el ministro carece de una justificación adecuada, ya que Nicanor Boluarte figura únicamente como “tercero vinculado”, una figura que —según señaló— no está contemplada en el Código Procesal Penal. Aun así, el Poder Judicial procedió con la diligencia, sustentada en un documento de 74 páginas.

Nicanor Boluarte rechaza nexos con Juan José Santiváñez y denuncia persecución fiscal

El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, negó este miércoles cualquier vínculo con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y aseguró ser ajeno a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.

Durante una declaración a la prensa, cuestionó el reciente allanamiento de la Fiscalía en su domicilio, al que calificó como un acto arbitrario.

“Yo no soy parte de este proceso ni tengo ninguna imputación. A pesar de eso, han allanado mi casa sin explicación. Estoy cansado de esta persecución solo por ser hermano de la presidenta”, manifestó.

En cuanto a las versiones que lo relacionan con el actual titular de Justicia, descartó tajantemente cualquier relación. “No lo conozco, nunca he conversado con él en ningún momento”, dijo, desmarcándose de las especulaciones que circulan en medios y redes.

Boluarte, abogado de profesión, enfatizó que cuenta con arraigo en el país y que su actividad laboral es independiente. “Tengo mi profesión, ejerzo libremente como abogado, no necesito de nadie para trabajar”, remarcó.

Asimismo, rechazó las acusaciones sobre un presunto vínculo con la minera El Dorado. “Nunca he trabajado para ninguna mina, ni he hablado nada de eso. Soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy investigan”, sostuvo.

El hermano de la mandataria defendió también su trayectoria en el sector público y privado, insistiendo en que no tiene cuestionamientos que ocultar. “No tengo rabo de paja. He trabajado siempre con transparencia y sigo ejerciendo mi carrera profesional”, concluyó.