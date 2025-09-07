El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, hizo un llamado al Congreso para que apruebe la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) antes de que finalice el año.

Ello debido a que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre, fecha límite para que los mineros en proceso de formalización obtengan los permisos necesarios para operar legalmente.

En declaraciones a Andina, Juan Castro expresó su confianza en que la Comisión de Energía y Minas pueda discutir la norma, que busca ordenar la actividad minera en el país mediante requisitos claros para quienes deseen operar dentro del marco de la pequeña minería o minería artesanal.

Además, indicó que los mineros aún en proceso podrán completar su formalización.

Otra medida importante de la Ley MAPE es la prohibición de minería en ríos para proteger los ecosistemas fluviales. La fiscalización de esta actividad quedará a cargo de los gobiernos regionales, que recibirán apoyo presupuestal y equipamiento del

El Gobierno busca garantizar un marco regulatorio ordenado para la pequeña minería y minería artesanal, asegurando la protección ambiental y promoviendo la formalización sectorial antes de que expire el plazo de la prórroga actual del Reinfo.