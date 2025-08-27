El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se pronunció sobre el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte y manifestó que sería lamentable que la Fiscalía no hubiera notificado previamente a la defensa del hermano de la presidenta, Dina Boluarte.

“Lamentable, nuevamente, como lo ha explicado, escuché la declaración del abogado de Nicanor Boluarte y sí, una acción sin una notificación, de ser así estaríamos nuevamente frente a un abuso, un atropello. (...) Si eso es así, sería lamentable. Creo que los detalles de este caso; todavía está ahí, cuál es el caso porque hay varias versiones. Creo que los detalles tendrá que darlos el abogado del Sr. Boluarte”, declaró el ministro a Exitosa.

Luego de manifestar su preocupación por el procedimiento fiscal y subrayar la necesidad de respetar el debido proceso en las investigaciones que involucran al hermano de la mandataria, el titular de Ambiente señaló que se espera que, con el transcurso de las horas, se brinden detalles precisos sobre el caso por el cual se estaría investigando a Nicanor Boluarte.

“(...) Si es que ha sido comunicado, notificado o es que la Fiscalía está actuando por qué sí. Si fuera así, sería lamentable este accionar de la Fiscalía”, añadió.

Abogado de Nicanor Boluarte tilda de “abuso” allanamiento de la Fiscalía

El Ministerio Público allanó hoy la vivienda de Nicanor Boluarte en San Borja como parte del operativo Ícaro, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción. La diligencia fue ejecutada por fiscales anticorrupción junto a la Policía Nacional en simultáneo con otros inmuebles vinculados al caso.

Hasta el lugar llegó el abogado de Boluarte, Luis Vivanco, quien calificó el procedimiento como un “abuso más de la Fiscalía”. El letrado afirmó que su defendido no había sido notificado ni citado para rendir declaraciones previas.

“No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día”, declaró Vivanco ante los medios.

La investigación fiscal atribuye a Nicanor Boluarte la presunta comisión de cuatro delitos: favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus puestos, favorecimiento a la minera El Dorado y encubrimiento de pruebas.