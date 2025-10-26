El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue consultado acerca de la posibilidad de implementar un toque de queda como parte de las acciones contempladas en el estado de emergencia decretado para Lima Metropolitana y el Callao.

Tiburcio se limitó a señalar que “eso está en evaluación” por parte del Consejo de Ministros y afirmó que el Gobierno continúa analizando el desarrollo del estado de emergencia.

“(¿Habrá toque de queda?) No, eso está en evaluación del Consejo (de Ministros) Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente. Seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia”, manifestó RPP tras su salida del evento por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

“Nos hemos puesto la camiseta para revertir la inseguridad en el país”, afirma el ministro Tiburcio

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la puesta en marcha de un nuevo modelo operativo en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

El plan contempla la creación de cuatro comités especializados y una reestructuración dentro de la Policía Nacional del Perú con el fin de fortalecer la seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva.

“Necesitamos que el Congreso nos apoye. Estamos trabajando por el bien del Perú, nos hemos puesto la camiseta, para darles esa confianza al ciudadano, para revertir estos temas de inseguridad”, expresó el ministro durante su declaración a la prensa.

El nuevo esquema incorpora información de inteligencia y herramientas de georreferenciación del delito para reforzar el control territorial.

“Vamos a hacer un trabajo diferenciado de lo que se hacía en estados de emergencia anteriores”, sostuvo el titular del Interior, quien remarcó que las acciones tendrán respaldo multisectorial.

Tiburcio subrayó que este trabajo conjunto apunta a recuperar la confianza ciudadana y será supervisado permanentemente desde los comités conformados bajo la dirección del Ministerio del Interior.