El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Manuel Cavero, destacó la necesidad de implementar cárceles especiales destinadas a personas que cometen delitos de alta peligrosidad.

Señaló que su sector trabaja también en reducir el déficit de albergues penitenciarios, con el fin de mejorar la seguridad y las condiciones en los penales del país.

“Estamos haciendo todas las acciones necesarias para que la ciudadanía tenga la seguridad que se requiere”, afirmó el titular del sector.

Juan Cavero también respondió a los cuestionamientos por la presunta entrega irregular de una licencia de conducir a una persona con discapacidad visual cuando era funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Negó la acusación y explicó que el caso correspondía a un ciudadano con miopía que presentó un certificado médico válido.

“El MTC nunca le dio un brevete a un ciego”, aclaró el ministro, detallando que el permiso fue otorgado tras verificarse la información registrada en el sistema del ministerio.