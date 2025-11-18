El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció ante la prensa que, desde hoy, el 50% de los efectivos de la PNP, trabajarán de civil y estarán camuflados en distintos puntos de la capital, como parte de una estrategia para combatir la delincuencia y las extorsiones.

“Hemos tomado la decisión de trabajar 50 - 50. El 50% estará uniformado en el trabajo preventivo y el otro 50% mimetizado en diferentes lugares. Queremos potenciar la presencia policial para tener respuesta inmediata”, indicó el ministro.

El ministro confirmó que esta estrategia se ejecutará a partir de hoy, priorizando zonas críticas de Lima, donde operan bandas dedicadas a la extorsión. Este plan replica el trabajo especializado de grupos como Terna.

Estas declaraciones del ministro Tiburcio fueron brindadas tras una reunión con dirigentes de la empresa de transportes San Germán en San Juan de Lurigancho, cuyo conductor fue atacado el pasado domingo 16 de noviembre.