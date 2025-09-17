La Comisión de Fiscalización escuchará por separado a ambos funcionarios para esclarecer las grabaciones que los involucran.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para que respondan sobre los audios que los vincularían al caso “El Diablo”.

Ambos funcionarios declararán por separado, iniciando con la presentación de Arana ante el grupo de trabajo parlamentario.

Durante su intervención, el jefe del Gabinete negó que exista apoyo a internos en el marco de estas investigaciones.

Las declaraciones forman parte de las diligencias del Congreso para esclarecer el denominado caso de audios.

