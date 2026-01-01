El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos manifestó su solidaridad con los familiares de una menor que falleció luego de un accidente ocurrido en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

La institución informó que puso a disposición de la familia el servicio de Defensa Pública para brindar patrocinio legal gratuito.

Mediante un comunicado, el sector señaló que defensores públicos se encuentran desplegados para establecer contacto directo con los familiares, con el objetivo de ofrecer asesoría y acompañamiento legal durante las diligencias preliminares y el proceso judicial, en busca del esclarecimiento de los hechos.

El accidente se produjo en el cruce de la cuadra 16 del jirón San Cristóbal con la avenida Gamarra, donde la menor perdió la vida tras ser atropellada por un camión blindado.

De acuerdo con versiones de los familiares, el menor se encontraba en la zona cuando el vehículo realizó una maniobra de retroceso.

La Policía Nacional del Perú indicó que el conductor fue detenido y trasladado a la comisaría PNP Apolo para las investigaciones correspondientes.