Política







MTC: aludidas en audio difundido fueron separadas de la entidad y serán investigadas Verónica Cáceres, ex viceministra de Transportes, y Lizbeth Huamán, exdirectora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, no continúan más en la institución, quien no brindó detalles sobre el audio al que hacen mención.