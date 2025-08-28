El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, negó este miércoles cualquier vínculo con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y aseguró ser ajeno a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.

Durante una declaración a la prensa, cuestionó el reciente allanamiento de la Fiscalía en su domicilio, al que calificó como un acto arbitrario.

“Yo no soy parte de este proceso ni tengo ninguna imputación. A pesar de eso, han allanado mi casa sin explicación. Estoy cansado de esta persecución solo por ser hermano de la presidenta”, manifestó.

En cuanto a las versiones que lo relacionan con el actual titular de Justicia, descartó tajantemente cualquier relación. “No lo conozco, nunca he conversado con él en ningún momento”, dijo, desmarcándose de las especulaciones que circulan en medios y redes.

Boluarte, abogado de profesión, enfatizó que cuenta con arraigo en el país y que su actividad laboral es independiente. “Tengo mi profesión, ejerzo libremente como abogado, no necesito de nadie para trabajar”, remarcó.

Asimismo, rechazó las acusaciones sobre un presunto vínculo con la minera El Dorado. “Nunca he trabajado para ninguna mina, ni he hablado nada de eso. Soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy investigan”, sostuvo.

El hermano de la mandataria defendió también su trayectoria en el sector público y privado, insistiendo en que no tiene cuestionamientos que ocultar. “No tengo rabo de paja. He trabajado siempre con transparencia y sigo ejerciendo mi carrera profesional”, concluyó.