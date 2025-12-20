El Gobierno peruano designó al embajador Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, del Servicio Diplomático de la República, como representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

La medida se oficializa mediante la Resolución Suprema Nº 213-2025-RE, publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano.

Se le extenderán las Cartas Credenciales y Plenos Poderes correspondientes, y su fecha de asunción será fijada por Resolución Ministerial. La resolución precisa que l os gastos se cubrirán con el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión se ampara en la Ley del Servicio Diplomático, su reglamento y la normativa sobre nombramientos ejecutivos, con aprobación del Consejo de Ministros.

El nombramiento está firmado por el presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela.