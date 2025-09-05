La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expresó su preocupación por la independencia de los fiscales anticorrupción en Perú.

En una carta enviada el 1 de julio de 2025, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho se dirigió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, para advertir sobre interferencias que podrían afectar el trabajo de los magistrados encargados de casos sensibles.

El documento señala que los fiscales enfrentan acoso, procedimientos disciplinarios e intimidaciones que ponen en riesgo su independencia. La carta hace mención particular a los fiscales del equipo especial Lava Jato, quienes, según la OCDE, han sufrido numerosos procesos penales y disciplinarios que amenazan su labor.

El Grupo de Trabajo sobre Cohecho instó a la fiscal de la Nación a adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección de los fiscales frente a la expulsión injustificada, la suspensión u otras formas de acoso interno y externo. También solicitó establecer salvaguardas institucionales para que los fiscales puedan desempeñar sus funciones sin presiones indebidas.

La OCDE pidió que Perú presente un informe detallado en diciembre de 2025 sobre las acciones implementadas para proteger la independencia del Ministerio Público.