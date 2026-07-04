La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que el programa piloto del voto digital no será aplicado en las elecciones regionales y municipales programadas para octubre de 2026.

La decisión fue oficializada mediante una resolución jefatural tras evaluar las condiciones para su ejecución.

De acuerdo con la entidad, uno de los principales inconvenientes es la falta de información necesaria del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos que habían sido priorizados para participar en esta prueba.

La ONPE señaló que esas limitaciones impiden garantizar las condiciones técnicas y operativas requeridas para implementar el sistema de manera adecuada durante el proceso electoral de este año.

Con esta decisión, los comicios de octubre se desarrollarán bajo el sistema tradicional de votación presencial, mientras la ONPE continúa evaluando las condiciones para una futura implementación de esta modalidad.