Patricia Benavides acudió a la sede principal del Ministerio Público para participar en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, a la que fue citada este martes.

El lunes 11 de agosto, la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, Evelia Castro, remitió un oficio a Patricia Benavides para convocarla a una sesión extraordinaria programada para hoy a las 9:00 a.m.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Según el documento, la convocatoria fue dispuesta por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aunque no se precisaron los temas específicos a tratar en la agenda.

Sin embargo, se presume que el debate central estaría relacionado con el eventual retorno de Benavides al cargo, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmara el fin de su suspensión de 60 días.

La JNJ había comunicado a Espinoza que, al haber concluido el periodo de sanción impuesto a Benavides, esta debía ser reincorporada de inmediato.

Cabe mencionar que, esta mañana, en los exteriores del Ministerio Público, un grupo de personas se congregó para protestar contra la posible reincorporación de Benavides.

