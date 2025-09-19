La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación por el pedido del Ministerio Público para declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular.

El documento fue publicado poco antes de la audiencia en la que la Junta Nacional de Justicia iba a evaluar la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por no cumplir la reposición de Patricia Benavides.

En el comunicado, el Ejecutivo sostuvo que “una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, no puede convertirse en un ente que pretenda decidir antidemocráticamente qué partidos compiten en las próximas elecciones”.

#EnVivo



PCM: La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución, queriendo determinar qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/fslYRwEYEg — Canal N (@canalN_) September 19, 2025