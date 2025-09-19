La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación por el pedido del Ministerio Público para declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular.
El documento fue publicado poco antes de la audiencia en la que la Junta Nacional de Justicia iba a evaluar la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por no cumplir la reposición de Patricia Benavides.
En el comunicado, el Ejecutivo sostuvo que “una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, no puede convertirse en un ente que pretenda decidir antidemocráticamente qué partidos compiten en las próximas elecciones”.
Te puede interesar
- Trabajadores CAS a un paso de tener gratificación y CTS: Congreso aprueba texto en primera votación
- Abogado de Andrés Hurtado indica que exconductor no saldrá en libertad: Aún le quedan 6 meses (VIDEO)
- Caso Mochasueldo: Fiscalía solicitó al PJ que amplíe por 8 meses el plazo de investigación preparatoria a exasesores de María Agüero
- Caso Los Waykis en la Sombra: PJ declara improcedente el pedido fiscal para levantar el secreto de comunicaciones y bancario de Mateo Castañeda
- PJ ordenó liberación de Andrés Hurtado, pero seguirá en cárcel al mantener segunda restricción por otra investigación
- Roberto Pereira sobre PNP: “Es inconstitucional declarar reservadas todas las denuncias penales”