Durante la audiencia de apelación por el proceso que enfrenta por el presunto delito de rebelión, Pedro Castillo afirmó que el Ministerio Público no ha presentado elementos concretos que acrediten su participación en los hechos que se le atribuyen.

También señaló que, pese al avance del expediente, no existe un sustento claro que respalde la acusación.

Castillo también expresó su desconcierto por el cambio de postura fiscal. Recordó que, desde el inicio, fue señalado de manera directa, pero ahora (según dijo) “el mismo fiscal ahora parece defender al autor principal” . Añadió que esta variación en la conducta procesal genera dudas sobre la solidez del caso.

Uno de los puntos que más cuestionó fue la imputación de coautoría junto al congresista Roberto Sánchez. Castillo indicó que revisó íntegramente el expediente y no identificó argumentos técnicos que sustenten esa vinculación.

Castillo remarcó: “ No es posible sostener la coautoría si no hay una acción conjunta demostrada” , y aseguró que coincide con la estrategia planteada por su defensa legal.