El secretario general de Todo con el Pueblo, Nicolás Bustamante, confirmó que las bases del partido discutirán este sábado la posible expulsión del expresidente Pedro Castillo en un congreso nacional con fundadores, dirigentes regionales y la Comisión de Ética.

“Hay una corriente a favor y somos orgánicos”, indicó en Canal N, reconociendo posturas divergentes al interior de la organización.

Aunque Pedro Castillo sigue como militante, Bustamante admitió un distanciamiento político por su postulación con Juntos por el Perú sin coordinación previa, pese a una autorización formal por respeto.

Rechazó el uso del símbolo partidario en su campaña y criticó que no sigue la línea ideológica, especialmente tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022: “Todos somos conscientes de que intentó hacerlo”.

El partido no participará en elecciones generales por fallos en inscripción, pero evalúa apoyo en segunda vuelta mediante un “bloque popular democrático”.

Agregó que en primera vuelta no respaldarán a nadie, priorizando comicios regionales y municipales.