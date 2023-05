El expresidente Pedro Castillo durante la audiencia de tutela de derechos, se victimizó y negó que haya realizado un golpe de Estado en el país, así como su intención de cerrar el Congreso de la República. Aseguró que vive secuestrado e incomunicado en el penal Barbadillo de Ate.

“Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado, no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación, señor magistrado no me levanté en armas. El día de mi mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano, no coordiné con nadie para que se levante en armas”, manifestó

Por ello, pidió que se le especifique la imputación en su contra, ya que es falso que su mensaje tenía como fin salvarse de presuntos actos de corrupción y que todo lo sucedido ha sido orquestado “a través de una fiscal que no tiene tesis”, dijo en alusión a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

“Mi persona tiene derecho a conocer cuál es la imputación especifica que hace el Ministerio Público toda vez que no cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración, entiendo que el acto de rebelión se planifica, organiza y ejecuta, se ha leído una proclama”, señaló.

En esa línea, dijo que en ningún momento se ha disuelto el Congreso ni se ha intervenido las instituciones, por ello, se ha cometido una tremenda arbitrariedad e inconstitucionalidad en su caso.

“El Congreso de la República de forma exprés ha consumado y me ha vacado. Eso lo conocen los organismos internacionales (…) es que no han podido concebir la derrota en el proceso democrático de las últimas elecciones generales”, acotó.

A su juicio, la oposición a su Gobierno desde el Congreso se volvió obstruccionista, porque su gestión buscar revisar los contratos ley, que paguen a las grandes empresas las deudas históricas y que el pueblo se manifieste en una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

