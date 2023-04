El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata (Avanza País), se refirió a la negativa del expresidente y ahora preso por realizar un golpe de Estado, Pedro Castillo, de no brindar su testimonio ante la Comisión de Fiscalización por hechos de corrupción en su contra.

MIRA AQUÍ: Susel Paredes estará a cargo de investigación contra María Cordero por recorte de sueldo a trabajador

“El expresidente no termina de comprender que no es presidente de la República. Sabe que no es e insiste en el asunto y está solamente creando fricciones innecesarias. Ya la población comprendió que está detenido por el golpe de Estado y por una serie de delitos que están en investigación”, manifestó.

Asimismo, Williams sostuvo que el expresidente solo justifica su negativa a responder ante el Congreso alegando que no puede venir de forma presencial cuando en realidad “no está permitido por la ley”.

“Cuando fue presidente se le explicó y nunca quiso venir y ahora quiere venir. Creo que todo debe estar circunscrito al debido proceso, el Ministerio Público y el Poder Judicial serán los que sigan el proceso judicial”, acotó.

Sobre el caso de Alejandro Toledo, dijo que es su situación legal ya se venía llegar y por eso es que se encuentra preso tras su extradición. “Luego de un largo proceso, las cosas están claras. Ahora toca seguir su curso de acuerdo al debido proceso para que se determine su responsabilidad”, señaló.

MIRA AQUÍ: Pedro Castillo no quiso responder interrogatorio ante Comisión de Fiscalización del Congreso

Sobre las medidas del gobierno para evitar más ingreso de extranjeros indocumentados, el presidente del Congreso señaló que es un asunto que está pasando en la región y que lo mejor es generar una restricción y tomar acciones en las fronteras.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO: