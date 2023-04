La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que dirige Lady Camones (Alianza para el Progreso) eligió, por mayoría, a la congresista Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) como la ponente de la investigación contra la fujimorista María Cordero acusada de recortar el sueldo a un trabajador de su despacho.

Cabe destacar que la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer, por mayoría y con 22 votos, otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión para que investigue a la congresista de Fuerza Popular por recortar hasta el 75% del salario de su asesor.

“Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales. El plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la sesión en la que el pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente”, se indica en el Reglamento del Parlamento.

La denuncia contra Cordero fue presentada por Martha Moyano y plantea la inhabilitación de 10 años para ejercer un cargo de función pública, además, la acusa de la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 2 inciso 15, 22, 23, 38 y 45 de la Carta Magna, así como la presunta comisión del delito de concusión, precisada en el artículo 382 del Código Penal.

“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es lo que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en la campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”, indicó la fujimorista a su trabajador, según reveló un programa dominical.

