El Gobierno peruano suscribió hoy el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con la República de Indonesia, un instrumento que busca fortalecer y expandir las relaciones comerciales y económicas entre ambos países.

La firma se realizó durante la reunión de la presidenta Dina Boluarte con su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, en el marco de su Visita de Estado a Indonesia.

Tras la suscripción del acuerdo, la mandataria destacó que el CEPA impulsará el intercambio de mercancías y sentará las bases para futuros acuerdos en inversiones, servicios, comercio electrónico y otros ámbitos.

“El CEPA es un testimonio de la determinación de nuestros gobiernos para promover un comercio más libre y fortalecer nuestras economías”, afirmó desde el Palacio Presidencial de Indonesia. Recordó que en noviembre de 2024 ambos países se comprometieron a culminar las negociaciones, logrando hoy un beneficio para “nuestros empresarios, consumidores y de la población en general”.

Además, se adoptó la Declaración Conjunta en conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas, que refuerza los compromisos asumidos durante la visita de Subianto al Perú en 2024.

“Esta nueva declaración refleja la firme voluntad de nuestros gobiernos de seguir profundizando y diversificando la relación bilateral”, señaló la presidenta, mencionando áreas como comercio, inversión, cultura, turismo y energías renovables.

Como parte de la agenda bilateral, también se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Junta Nacional de Narcóticos de Indonesia, para cooperar en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas.

Acceso a mercados y cooperación futura

Boluarte resaltó la reciente firma del protocolo fitosanitario que permitirá la exportación de arándanos peruanos a Indonesia, suscrito el 25 de julio, y expresó su esperanza de ampliar el acceso para otros productos, como la granada. “Esperamos seguir contando con el apoyo del Gobierno indonesio para promover el diálogo entre las instituciones técnicas de ambos países”, añadió.

La mandataria reiteró el interés del Perú en consolidar la relación bilateral, basada en principios como democracia, libre comercio y desarrollo sostenible.

“Constatamos con satisfacción el excelente momento que atraviesan nuestras relaciones bilaterales, que han alcanzado su nivel más dinámico y activo de los últimos 50 años”, afirmó, tras su diálogo con Subianto.

Como cierre, Boluarte felicitó a Indonesia por su 80.° aniversario de independencia (17 de agosto) y anunció actividades culturales y diplomáticas organizadas por la Cancillería peruana para celebrar los 50 años de amistad entre ambas naciones.