El Gobierno del Perú saludó al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y le deseó éxitos en el inicio de su gestión.

La ceremonia de transmisión de mando se realizó este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz, y contó con la participación del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez Miranda, en representación del presidente José Jerí.

A través de sus redes sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros reafirmó el compromiso del Perú con la relación bilateral y la agenda conjunta en temas de desarrollo, integración fronteriza, seguridad, comercio y conectividad.

El primer ministro, acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, presentó el saludo protocolar al mandatario boliviano en nombre del Gobierno peruano, destacando la importancia de mantener una cooperación activa entre ambos países.

Durante su visita a La Paz, Álvarez también sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Embajada del Perú en Bolivia, en la que se revisaron los principales temas de la agenda bilateral y se reafirmó el interés de fortalecer los lazos de amistad y colaboración entre las dos naciones.

En la transmisión de mando de Bolivia, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el vicecanciller Félix Denegri dialogaron con el secretario general de la @ComunidadAndina, Gonzalo Gutiérrez, reafirmando el compromiso del Perú con la integración andina. pic.twitter.com/K3LJAJ9rcc — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 8, 2025

Rodrigo Paz abre nuevo ciclo en Bolivia

El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

“Dios, familia y patria, sí, juro”, sostuvo el nuevo mandatario boliviano al tomar juramento.

Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres, juró el cargo ante su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, y ante los diputados y senadores electos en los recientes comicios generales que también inician este sábado una nueva legislatura.

El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).