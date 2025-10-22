El Poder Judicial aceptó a trámite la apelación presentada por Guido Bellido, quien busca que se archive la acusación por afiliación a una organización terrorista, formulada por la Fiscalía debido a una presunta vinculación con remanentes de Sendero Luminoso en la zona del VRAEM.

El juez Wilson Verástegui determinó que la apelación presentada por el parlamentario, mediante su defensa legal, cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitida.

Bellido solicita que la instancia superior revoque la resolución emitida por el magistrado el pasado 21 de agosto, en la que se declaró “infundada” la excepción de improcedencia de acción presentada por su defensa legal. Asimismo, demanda que, al reformar dicha decisión, se declare “fundada” su solicitud y se ordene el archivo del delito que le imputa la Fiscalía en este proceso penal.

La defensa legal del legislador sostiene como agravio que la resolución apelada vulnera el principio de presunción de inocencia, en perjuicio de su patrocinado.

Ante ello, el juez Verastegui Gálvez resolvió, el pasado 9 de octubre, conceder el recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si esta instancia lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales, con el objetivo de evaluar el caso y emitir una decisión final en los próximos días.

PJ autoriza iniciar juicio contra Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta afiliación terrorista

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el inicio del juicio oral contra Vladimir Cerrón y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, entre otros, por el presunto delito de afiliación terrorista.

El juez Wilson Verástegui emitió una resolución el pasado 9 de octubre, en la que ordena el enjuiciamiento del prófugo líder de Perú Libre y de los parlamentarios implicados.

En dicho proceso penal también figuran el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, así como Florabel Vargas Rojas, Alex Pimentel Vidal y Joys Edward Quiroga.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco pidió una condena de 25 años de prisión para Cerrón, al igual que su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, por los presuntos delitos de afiliación a una organización terrorista y obstrucción a la investigación.

Para Bermejo y Bellido, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de prisión y su inhabilitación definitiva por el mismo delito de afiliación. En tanto, para Víctor Quispe Palomino, la Fiscalía pidió cadena perpetua.

Además, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior pidió que Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente 100 mil soles como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a una organización terrorista. En ese sentido, pidió que el prófugo líder de Perú Libre y otros cuatro procesados realicen el pago de 30 mil soles por el delito de obstrucción a la investigación del terrorismo.