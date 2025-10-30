El Poder Judicial decidió admitir a trámite el recurso de apelación presentado por la Junta Nacional de Justicia, que busca revocar la resolución que permite a Delia Espinoza continuar en el cargo de fiscal de la Nación.

El juez constitucional de Lima, Fidel Torres, dispuso esta medida tras determinar que el Procurador Público de la JNJ presentó su recurso de apelación dentro del plazo legal establecido en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional – Ley N.º 31307.

Bajo dichos argumentos, el juez Torres Tasso resolvió, mediante una resolución emitida el pasado 28 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, “conceder sin efecto suspensivo” el recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Constitucional de Lima. Dicha instancia, en caso de admitirlo a trámite, tendrá que programar una audiencia virtual con la participación de las partes procesales para evaluar el caso y emitir una decisión en los próximos días.

El pasado 13 de octubre, el juez Torres declaró “fundada” la medida cautelar innovativa presentada por Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia y dispuso que la magistrada continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

El magistrado dejó sin efecto la medida de suspensión en los cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación impuesta por la JNJ a Delia Espinoza, en el marco del procedimiento disciplinario iniciado en su contra por no haber restituido a Patricia Benavides en dicho puesto.

Torres Tasso dispuso que la JNJ, dentro de los cinco días posteriores a su notificación, acate el mandato judicial que ordena la reposición cautelar.

Sin embargo, la referida entidad resolvió mantener la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, al precisar en una resolución administrativa que el procedimiento disciplinario en su contra fue iniciado por cuatro cargos, y que la medida cautelar emitida por el Poder Judicial solo se refiere al que se le abrió por incumplir con la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.