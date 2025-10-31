El Poder Judicial dispuso admitir a trámite el recurso de apelación presentado por la Junta Nacional de Justicia con el fin de revertir la resolución que permite a Delia Espinoza seguir en el cargo de fiscal de la Nación.

La decisión fue adoptada por el juez constitucional de Lima, Fidel Torres, tras verificar que el Procurador Público de la JNJ presentó su impugnación dentro del plazo previsto en el artículo veintidós del Código Procesal Constitucional – Ley N.º 31307.

Mediante una resolución emitida el 28 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, remitida a la Tercera Sala Constitucional de Lima, el juez resolvió “conceder sin efecto suspensivo” el recurso, lo que permitirá que la instancia superior evalúe si corresponde programar una audiencia virtual con las partes involucradas.

La controversia se originó el 13 de octubre, cuando el juez Torres declaró “fundada” una medida cautelar innovativa presentada por Delia Espinoza, ordenando que continúe en el cargo pese a la suspensión dictada por la JNJ como parte de un proceso disciplinario.

Aunque el juez dispuso que la JNJ cumpla con la reposición cautelar dentro del quinto día de notificada la decisión, el organismo mantuvo la suspensión de Espinoza. Argumentó, en una resolución administrativa, que el proceso disciplinario comprende cuatro cargos y que la medida cautelar solo se refiere al relacionado con la no reposición de Benavides, por lo que la suspensión seguía vigente respecto de los demás conductas cuestionadas.