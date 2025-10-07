El Poder Judicial evaluará hoy si se ordena ampliar por ocho meses más el plazo de la investigación preparatoria al expresidente Martín Vizcarra por el Caso Swing.

La audiencia obedece a una apelación que presentó la Fiscalía luego de que el juez Juan Carlos Checkley declarara improcedente la petición que presentaron para obtener una prórroga en la pesquisa.

El exjefe de Estado es investigado por, presuntamente, haber intervenido en la contratación de Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, en el Ministerio de Cultura, sin que este cumpla con el perfil exigido para prestar el servicio.

Por este caso, a Vizcarra Cornejo se le atribuye la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero, negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

