El congresista José Williams señaló que la ruptura diplomática con México y la decisión sobre el salvoconducto para Betssy Chávez deben resolverse estrictamente dentro del marco legal y bajo los procedimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, Alejandro Muñante se opuso a que se otorgue el salvoconducto. Sostuvo que, a su juicio, el caso no encaja como persecución política bajo la Convención de Caracas.

“El asilo político no aplica a personas procesadas por delitos comunes. Ella está acusada por rebelión y conspiración, delitos de esa naturaleza. Si se le permite salir, sería un precedente nefasto”, indicó.

Desde una postura contraria, Pasión Dávila respaldó el asilo y aseguró que Betssy Chávez enfrenta una persecución política.

“Ella ha sido víctima de un proceso injusto” , afirmó, mientras pedía que se evalúe el caso bajo los compromisos internacionales vigentes.