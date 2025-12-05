Un grupo de militantes de Acción Popular acudió este viernes a la sede central de la ONPE para denunciar un presunto fraude en las elecciones internas del partido.

Los manifestantes exigieron la anulación del registro oficial de delegados ingresado tras los comicios del 30 de noviembre, al afirmar que no coincide con los resultados proclamados por los comités departamentales.

En declaraciones a Canal N, los militantes indicaron que la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo, habría sustituido a 28 delegados elegidos legítimamente, alterando la correlación de fuerzas de cara a la elección de la fórmula presidencial y las listas parlamentarias programadas para este domingo. Esta modificación, sostienen, generaría un favorecimiento interno.

El precandidato presidencial y exalcalde Julio Chávez encabezó la protesta y acusó directamente a Pajuelo de manipular el registro de delegados a favor de Alfredo Barnechea.

Afirmó que los cambios se realizaron utilizando las claves de acceso otorgadas por la ONPE y que ello vulnera la democracia interna del partido. “No puede aparecer como delegado alguien que no ha sido elegido”, remarcó.

La crisis se profundizó tras la difusión de audios que implicarían a Pajuelo en presuntos ofrecimientos de puestos laborales y dinero a cambio de apoyo político, mencionándose incluso al congresista Ilich López como padrino de estas gestiones.

Los denunciantes aseguraron que todas las actas y resoluciones oficiales fueron entregadas a la ONPE y que el registro actual publicado no refleja los resultados reales.