El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció respecto a la colocación de una bandera colombiana en la localidad de Santa Rosa de Loreto, un hecho que ha avivado las tensiones en el marco del impasse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha puesto en duda la soberanía peruana sobre dicha isla.

Arana afirmó que, para el Ejecutivo, no existe ningún incidente con Colombia y que la posición del gobierno peruano es legítima, orientada a la defensa de los intereses nacionales.

“El gobierno de la señora presidenta Dina Baluarte y del Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente y todo está claro con relación a ello, y nuestra posición es siempre legítima en función de los intereses del Perú”, manifestó Arana a TV Perú.

El primer ministro añadió que es responsabilidad de la Cancillería canalizar esta situación a través de los mecanismos correspondientes.

“Dejemos que la Cancillería actúe en los niveles diplomáticos para que esto, primero, no se politice, y segundo, que no vaya a mayores y no se confunda la población sobre cuáles son las tareas que debemos hacer desde el gobierno”, señaló.

De acuerdo con Canal N, la bandera —de aproximadamente tres metros de altura— fue colocada en territorio peruano, específicamente en el límite donde finaliza la isla Chinería. Tras el hecho, se dio aviso inmediato a la Marina de Guerra del Perú y a la Policía Nacional, cuyos efectivos acudieron al lugar para retirar el emblema. Hasta el momento, se desconoce la identidad de quien instaló la bandera.

Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que actos como este “no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica” en la zona fronteriza. Además, advirtió que este tipo de acciones pueden desviar los esfuerzos conjuntos que Perú y Colombia vienen realizando para atender las necesidades de sus poblaciones en las zonas limítrofes.