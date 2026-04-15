El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, acudirá este jueves 16 de abril al Congreso de la República del Perú, acompañado por los integrantes de su Gabinete Ministerial, para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

La sesión del Pleno fue convocada para las 10:00 horas, según el oficio N.° 159-2025-2026-ADP/PCR remitido por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

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Exposición del plan de gobierno ante el Pleno

Durante la sesión, el jefe del Gabinete presentará las principales líneas de la política general del Ejecutivo y detallará las medidas que el Gobierno prevé implementar durante su gestión.

Tras la exposición, los congresistas debatirán el contenido presentado, conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso, que regula los procedimientos para la solicitud del voto de confianza.

El documento oficial señala que el debate se desarrollará en el marco de los artículos 54 (inciso e), 55 (inciso e) y 82 del Reglamento parlamentario, normas que establecen las funciones y procedimientos del Pleno.

Presentación dentro del plazo constitucional

La presentación del Gabinete Ministerial se realiza dentro del plazo constitucional de 30 días desde su juramentación, según lo establece el artículo 130 de la Constitución Política del Perú.

El actual presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, juró en el cargo el 17 de marzo, en reemplazo de la exjefa del Gabinete, Denisse Miralles.

El voto de confianza constituye un paso clave para la continuidad del Gabinete, ya que permite al Ejecutivo obtener el respaldo político del Parlamento para desarrollar su plan de gobierno.